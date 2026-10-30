VNE, ordini terzo trimestre a 22,2 milioni (+510%) grazie alla maxi commessa Brightstar

(Teleborsa) - VNE , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di casse automatiche e sistemi di pagamento sul punto vendita, ha registrato nel terzo trimestre del 2026 ordini per le macchine riguardanti il settore Retail pari a 3.329.607 euro, con un numero di 565 unità, con un'incidenza del 15% sul valore totale; gli ordini macchine del settore Gaming sono pari a 5.201 unità (Q3 2026) per un controvalore pari ad 18.837.690 euro, con un'incidenza dell'85% sul valore totale. Considerando quindi il solo terzo trimestre dell'anno, la società ha sottoscritto ordini per complessivi 22.167.297 euro, con un incremento di 18.531.222 euro rispetto al terzo trimestre dell'esercizio precedente (+510%).



VNE segnala che il notevole incremento è principalmente dovuto all'ordine sottoscritto nel mese di agosto con la società Brightstar per una somma pari a 18.250.000 euro. Come comunicato il 27 ottobre, la società ha inoltre ricevuto dallo stesso committente un secondo ordine per 11.455.000 euro, non ricompreso nei dati del terzo trimestre.



"VNE sta consolidando il trend di crescita avviato nell'ultimo biennio grazie all'introduzione della gamma nel mercato retail, con soluzioni ad alto contenuto tecnologico particolarmente apprezzate anche da "grandi" clienti - ha commentato l'AD Lorenzo Verona - Il terzo trimestre 2026 ha registrato un notevole successo delle nostre soluzioni per il segmento gaming con un ordine molto importante di 5.000 macchine per un valore complessivo di circa 18,25 milioni di euro. Tale commessa ha premiato la nostra capacità progettuale nel realizzare un prodotto sulle specifiche richieste dal nostro cliente superando la concorrenza di prestigiosi player internazionali".



"Siamo fiduciosi di poter confermare le aspettative di crescita per l'anno in corso e di incrementarla ulteriormente nei prossimi esercizi grazie alla nostra capacità di pensare e produrre soluzioni tecnologiche innovative - ha aggiunto - Continuiamo a presenziare a numerose fiere ed eventi che negli ultimi anni ci hanno permesso di rafforzare le partnership con diversi distributori europei anche".

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