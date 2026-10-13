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Avio, buyback per oltre 9,8 milioni di euro tra il 6 e l'8 ottobre

Azioni proprie, Finanza
Avio, buyback per oltre 9,8 milioni di euro tra il 6 e l'8 ottobre
(Teleborsa) - Avio ha comunicato che, tra il 6 e l'8 ottobre 2026, ha acquistato 335.000 azioni proprie, pari allo 0,67% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 29,3144 euro per azione, per un controvalore complessivo di 9.820.315 euro, nell’ambito del programma di buyback avviato il 5 ottobre 2026.

Gli acquisti sono stati effettuati tramite Equita SIM. A seguito delle operazioni, considerando le azioni già detenute in portafoglio, la Società detiene complessivamente 961.929 azioni proprie, pari all'1,92% del capitale sociale.
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