A2A, al via il programma di buyback per 5,68 milioni di azioni

(Teleborsa) - A2A ha comunicato il 5 ottobre 2026 l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2026.



Il numero massimo di azioni acquistabili in esecuzione del programma è fissato in 5.679.346, pari a circa lo 0,18% del capitale sociale, con un esborso potenziale stimato in circa 12,8 milioni di euro. Il numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili è pari a 313.290.527, un decimo del capitale sociale; attualmente la società detiene 1.894.072 azioni proprie, pari a circa lo 0,0605% del capitale.



L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione non potrà superare i 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Il programma è finalizzato a dotare la società della provvista azionaria per i piani "A2A LIFE Sharing" 2025-2027 e "LTI 2026-2028", nonché a finalità di gestione corrente e progetti industriali. Gli acquisti saranno effettuati tramite un intermediario finanziario indipendente e il programma potrà essere attuato parzialmente o revocato in qualsiasi momento.









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