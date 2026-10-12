A2A, buyback per 2,7 milioni di euro in quattro giorni

(Teleborsa) - A2A ha comunicato che, tra il 6 e il 9 ottobre 2026, ha acquistato 1.196.000 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,2597 euro, per un controvalore complessivo di 2.702.541,40 euro, nell’ambito del programma di buyback autorizzato dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2026.



Considerando gli acquisti effettuati e le azioni già in portafoglio, l'Utility lombarda detiene complessivamente 3.090.072 azioni proprie, pari allo 0,0986% del capitale sociale.







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