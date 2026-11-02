Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano, con una flessione dell'1,00%.
Il grafico attuale del FTSE MIB evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 49.124. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 49.940. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 48.748.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)