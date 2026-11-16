Milano 11:43
51.699 -0,31%
Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:43
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Francoforte 11:43
26.716 -0,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52.070 e primo supporto individuato a 51.523. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.617.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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