Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52.070 e primo supporto individuato a 51.523. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.617.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)