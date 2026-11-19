(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,32%.
Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49.612, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51.297. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49.050.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)