(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude in progresso dello 0,65%.
Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48.202 con area di resistenza individuata a quota 50.344. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47.382.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)