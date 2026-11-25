(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Giornata pesante quella del 24 novembre per il principale indice della Borsa di Milano, che ha chiuso in calo a 48.121.
Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47.437 con area di resistenza individuata a quota 49.490. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46.753.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)