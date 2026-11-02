Milano 10:05
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Dow Jones 30-ott
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Londra 10:05
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Affonda sul mercato il maggiore indice americano, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,82%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.525,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.689,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.470,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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