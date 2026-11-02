Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Affonda sul mercato il maggiore indice americano, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,82%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.525,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.689,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.470,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)