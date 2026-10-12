Banca Sistema, via libera dell'assemblea all'incorporazione di Banca CF+
Incluso il relativo rapporto di cambio
(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Sistema ha approvato la fusione per incorporazione di Banca CF+, incluso il relativo
rapporto di cambio nella misura 1,35 azioni ordinarie della stessa Banca Sistema ogni azione ordinaria Banca CF+ annullata per effetto dell'operazione.
Sempre oggi, arrivato il via libera anche dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca CF+.
Il concambio delle azioni, nell'ambito della fusione, verrà attuato mediante l'assegnazione delle 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+ agli azionisti di Banca CF+ nonché l'assegnazione di ulteriori 50.246.553 azioni Banca Sistema di nuova emissione, a godimento regolare, agli azionisti di Banca CF+; e l'annullamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Banca CF+.
Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive previste dal progetto di fusione, esso produrrà effetti civilistici dal 7 novembre prossimo o dalla diversa data che potrà essere indicata nel relativo atto.
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