Milano 10:06
49.634 +0,27%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:07
10.718 -0,11%
Francoforte 10:06
25.851 +0,13%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,06%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.802,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,06%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,06%, a quota 25.802,74 in apertura.
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