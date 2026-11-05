Milano 10:52
51.135 +0,20%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 10:52
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Francoforte 10:52
26.609 +0,65%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,05%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.449,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,05%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,05%, a quota 26.449,79 in apertura.
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