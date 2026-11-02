Milano 17:35
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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dell'1,01% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 52.292,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dell'1,01% alle 19:30
Risultato positivo dell'1,01% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 52.292,21 punti.
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