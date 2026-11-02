Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:36
28.167 -0,77%
Dow Jones 20:36
52.107 +0,65%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Borsa: Ottima performance per Madrid, in rialzo dell'1,63%

L'Ibex 35 termina a 18.957,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Madrid, in rialzo dell'1,63%
Brilla Madrid, in aumento dell'1,63%, chiude a 18.957,8 punti.
Condividi
```