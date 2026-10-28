Manovra, Lollobrigida: confermato azzeramento Irpef per agricoltori, 1 miliardo per le accise sul gasolio agricolo

(Teleborsa) - Con la legge di bilancio "proseguiamo e rafforziamo l'impegno del Governo Meloni per l'agricoltura e la pesca". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato lo schema di ddl di bilancio 2027 e il pluriennale 2027-2029. "Riteniamo fondamentale rafforzare questi settori strategici per difendere il nostro benessere e la competitività del Made in Italy nel futuro, tutelando il lavoro, la sovranità alimentare e l'identità della Nazione". Viene confermato l'azzeramento dell'Irpef per gli agricoltori, in linea con gli anni precedenti, insieme a circa 1 miliardo di euro per la riduzione delle accise sul gasolio agricolo.



Innovazione e pesca



Per l'innovazione sono stanziati 160 milioni per la misura Agricoltura 4.0, con il credito d'imposta prorogato fino al 2029: finanzierà trattori e macchine ad alto contenuto tecnologico, attrezzature per l'agricoltura di precisione e sistemi digitali di monitoraggio delle colture e dei processi.



Per la pesca diventa strutturale il trattamento sostitutivo della retribuzione, finora riservato all'agricoltura: dopo l'inserimento dei pescatori tra i beneficiari del Fondo di solidarietà, il settore ittico potrà ricorrere alla Cisoa, la Cassa integrazione salariale operai agricoli. Nasce inoltre un fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento della flotta peschereccia, con 100 milioni per il biennio 2027-2028.

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