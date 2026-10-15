Made in Italy, Zanellato celebra 50 anni di storia nel segno dell'innovazione. E guarda al futuro

Marchio Storico di interesse nazionale e presenta il libro “Zanellato. materia, arte, memoria”

(Teleborsa) - 50 anni di storia italiana fatta di creatività, mestiere e passione: ieri, presso la Project Room di 10 Corso Como

a Milano, Zanellato ha celebrato un anniversario importante e, nell'occasione, ha presentato il nuovo libro dedicato alla propria storia, al saper fare italiano e alla continua ricerca tra materia e innovazione. Una storia d’impresa che nasce da lontano, dall’incontro tra una famiglia, un territorio e una passione. Quella di Zanellato nasce nel Veneto e attraversa generazioni, mestieri e trasformazioni, trovando in Franco Zanellato un interprete visionario: dalle prime sperimentazioni sulla pelle alla nascita di Postina®, divenuta un’icona del design italiano, fino alla ricerca sulla sostenibilità e sull’“intelligenza artigianale”, il libro racconta una storia iniziata 50 anni fa.







Un traguardo che si accompagna a un importante riconoscimento: Zanellato ha infatti ricevuto il Marchio Storico di interesse nazionale, a testimonianza di una storia imprenditoriale e creativa che affonda le proprie radici nel Made in Italy e che continua ancora oggi a rappresentare un patrimonio di competenze e valori.



È proprio questa storia il cuore di “Zanellato. Materia, Arte, Memoria”, il volume edito da Silvana Editoriale, che racconta l’evoluzione dell’azienda attraverso le persone, i mestieri, le trasformazioni e i materiali che ne hanno definito l’identità.



Il libro ripercorre un viaggio nel Made in Italy più autentico, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare nuove possibilità.

Il volume nasce dall’incontro tra la memoria dell’azienda e lo sguardo sul suo futuro, restituendo una storia fatta di creatività, mestiere e passione, ma anche di una precisa volontà di continuare a innovare senza perdere il legame con le proprie origini.



"Il futuro parte dalla memoria. Memoria significa fermarsi e fermarsi significa poter leggere dei progetti che sono esclusivamente rivolti ai giovani, in particolar modo per attirare e farli innamorare di questo mestiere, perché questa è la parte dell'atelier, la parte della lavorazione, la più affascinante, e dall'altra parte mi dà l'impulso di poter fare dei progetti nuovi, rivolti poi non solo a quelle che sono le esigenze del mercato, ma all'identità del brand che ora è molto più forte", sottolinea Franco Zanellato, CEO e Direttore Creativo di Zanellato.



La presentazione ha visto la partecipazione di Alba Cappellieri, autrice del libro e Head of Jewelry and Fashion Accessories del Politecnico di Milano che sottolinea: "La storia di Zanellato è assolutamente rappresentativa dell'eccellenza italiana, una storia di una famiglia che comincia una tradizione guantaia e poi Franco (Zanellato, ndr) che è un visionario, un rivoluzionario che fa evolvere l'impronta paterna e la trasferisce alle borse. Sono anche gli anni in cui il Made in Italy inizia ad essere mitico per come lo abbiamo conosciuto e io credo che questa storia rappresenti il meglio in termini di creatività, innovazione e alto artigianato".



Presenti Tiziana Fausti, Presidente di 10 Corso Como, e, ovviamente, Franco Zanellato, CEO e Direttore Creativo di Zanellato.

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