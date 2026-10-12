LU-VE, TP ICAP Midcap alza target price: backlog rafforza ulteriormente la visibilità sul 2027

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 78 euro
per azione (dai precedenti 70 euro) il target price
su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 12%.
Gli analisti scrivono che, nel terzo trimestre, LU-VE ha registrato
vendite di prodotti pari a 169,2 milioni di euro (+16,9% su base annua), superando del 3,9% le loro stime. Il fatturato dei primi nove mesi ha raggiunto i 490,2 milioni di euro (+12,6% su base annua), sostanzialmente in linea con le previsioni. La vera sorpresa è arrivata dal portafoglio ordini, che ha toccato il livello record di 402,6 milioni di euro
(+68,7% su base annua, +20,8% rispetto al trimestre precedente), superando di circa il 13% la loro stima. L'acquisizione netta di ordini è cresciuta di circa il 50%, con un incremento diffuso nei settori della generazione di energia, dei data center (esclusi gli hyperscaler), delle pompe di calore e della refrigerazione commerciale.
"La comunicazione riguarda esclusivamente vendite e portafoglio ordini, con dati in linea con il nostro scenario stimato per il 2026 - si legge nella ricerca - Tuttavia, il portafoglio ordini record e la forte crescita dell'acquisizione ordini migliorano la visibilità per il 2027. Di conseguenza, alziamo le stime di vendita per il 2027 e il 2028 rispettivamente a 774 milioni e 833 milioni di euro (+2% e +4% rispetto alle previsioni precedenti), allineandoci al consensus. Riteniamo che tale crescita, distribuita tra le diverse divisioni, possa proseguire e accelerare nel medio termine
".