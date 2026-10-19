Casta Diva, downgrade a Sell da TP ICAP Midcap con contesto in deterioramento

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 2,8 euro per azione dai precedenti 3 euro) e tagliato la raccomandazione (a Sell da Hold, downpside potenziale del 19%) sul titolo Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Il downgrade a Sell è "l'approccio corretto nel breve periodo, alla luce del rallentamento nell'acquisizione di nuovi ordini e del deterioramento del contesto macroeconomico", si legge nella ricerca.



Viene evidenziato che i ricavi nei primi nove mesi dell'anno si sono attestati al di sotto delle aspettative, risentendo di un terzo trimestre debole a causa di alcune problematiche nella regione del Golfo. La scarsa visibilità sull'intero esercizio spinge gli analisti a ridurre le stime.



Secondo TP ICAP Midcap, gli effetti del rallentamento economico non sono ancora pienamente riflessi nei numeri. Il broker prevede che i tassi di interesse elevati e l'inflazione spingeranno i clienti aziendali a tagliare le spese non essenziali, a cominciare da pubblicità, eventi e branded content, che costituiscono il mercato di riferimento del Gruppo.



Inoltre, il gruppo vanta una solida esperienza in ambito M&A e le acquisizioni hanno contribuito in modo significativo alla sua crescita storica. Tuttavia, con l'aumento del costo del debito, il finanziamento di nuove operazioni sta diventando più oneroso e meno vantaggioso in termini di creazione di valore. Ciò indebolisce una leva fondamentale per compensare una crescita organica debole.









(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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