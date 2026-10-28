Ferretti, Equita taglia target price: pressione sui margini è l'elemento che ha più sorpreso

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 3 euro per azione (-11%) il target price su Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo dopo la conference call sui risultati.



Il management ha indicato che non c'è un cambio di strategia commerciale basato su scontistica generalizzata. In particolare: gli sconti hanno un impatto stimato di soli 20 punti base sui margini 2026 (circa 2 milioni di euro sull'EBITDA). L'approccio rimane disciplinato con sconti limitati ad alcuni segmenti dove il contesto competitivo è diventato più aggressivo; l'impatto del prolungamento della garanzia di un anno non è atteso avere impatti strutturali sui margini o sui cash cost di lungo periodo. Il management sta lavorando sul miglioramento della qualità produttiva e sui fornitori, che rappresentano la principale fonte delle problematiche in garanzia. Il nuovo business plan è atteso in approvazione insieme ai risultati FY26 e successivamente presentato agli investitori.



"Nel complesso, la pressione sui margini del 3Q (EBITDA margin -340 punti base YoY) è l'elemento che ci ha maggiormente sorpreso e ha determinato l'ulteriore revisione della guidance - si legge nella ricerca - I messaggi del management sulla strategia commerciale sono in parte rassicuranti, ma il contesto competitivo rimane complesso. La persistente debolezza del Made-to-Measure e l'assenza di nuovi ordini nel Super Yacht restano elementi da monitorare con la visibilità sui numeri 2027/28 inferiore all'usuale alla luce della riduzione del backlog: il net backlog è pari a 571 milioni di euro (-28% YoY), di cui circa 397 milioni di euro relativi al 2027 e anni successivi, rispetto a circa 628 milioni di euro di backlog per il 2026 e anni successivi disponibile a settembre dello scorso anno".

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