Francoforte: andamento rialzista per Fraport

(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che lievita dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,12%, rispetto a +2,59% del MDAX ).





Tecnicamente, Fraport è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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