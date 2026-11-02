Londra: scambi al rialzo per Weir Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che lievita del 2,90%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Weir Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Weir Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,91 sterline. Prima resistenza a 26,51. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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