New York: prevalgono le vendite su Western Digital
(Teleborsa) - A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta un pessimo -4,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 342,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 361,8. Il peggioramento del leader nel settore dei dischi rigidi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 335,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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