New York: scambi negativi per United Health

(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie , che sta segnando un calo del 2,21%.



L'andamento di United Health nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' assicuratore sanitario . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 405,3 USD. Primo supporto visto a 394,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 390,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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