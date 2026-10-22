Milano 14:53
48.828 -1,64%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
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Londra 14:53
10.743 -0,09%
Francoforte 14:52
25.513 -0,52%

Parigi: scambi negativi per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Legrand
Sottotono il Gruppo industriale francese, che passa di mano con un calo del 3,08%.
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