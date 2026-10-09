SoftBank punta a raccogliere 100 miliardi di dollari dai Paesi del Golfo per l'AI

(Teleborsa) - SoftBank Group punterebbe a raccogliere fino a 100 miliardi di dollari da investitori dei Paesi del Golfo per potenziare i propri investimenti nell'intelligenza artificiale. Lo ha riferito il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione.



Il fondatore Masayoshi Son ha avviato colloqui preliminari con potenziali investitori, inclusi alcuni negli Emirati Arabi Uniti, ha scritto il quotidiano. Il fondo proposto acquisirebbe aziende e utilizzerebbe l'IA e macchinari — compresi quelli della divisione robotica di SoftBank, Roze — per ottimizzare le operazioni.



Una raccolta fondi di tale entità alimenterebbe ulteriori investimenti da parte della società tecnologica, che ha già investito quasi 65 miliardi di dollari in OpenAI. L'azienda giapponese è alle prese con costi di indebitamento crescenti, mentre lo sviluppatore di ChatGPT ha posticipato la sua offerta pubblica iniziale.



Venerdì le azioni di SoftBank a Tokyo sono scese fino al 7,3%, penalizzate dai timori riguardo al ritmo di crescita dei ricavi di OpenAI.

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