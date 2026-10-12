Tencent punta sull'IA: maxi bond da 5 miliardi di dollari

L'operazione potrebbe essere prezzata già domani e includerà obbligazioni denominate in dollari e yuan offshore

(Teleborsa) - Tencent Holdings si prepara a raccogliere circa 5 miliardi di dollari attraverso una nuova emissione obbligazionaria destinata principalmente a finanziare gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Secondo indiscrezioni di stampa, il gruppo avrebbe illustrato i dettagli dell'operazione agli investitori nel corso di una conference call.



Il gruppo cinese, attivo nei settori della tecnologia e dei videogiochi, potrebbe definire il prezzo dell'emissione già domani. L'operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza nel comparto dell'intelligenza artificiale, che richiede investimenti ingenti in infrastrutture e capacità di calcolo.



Emissione in dollari e yuan per finanziare gli investimenti

Secondo le informazioni condivise con gli investitori, l'offerta dovrebbe comprendere obbligazioni denominate in dollari per un valore compreso tra 1,5 e 2 miliardi di dollari e titoli in yuan offshore per un importo compreso tra 20 e 25 miliardi di yuan, equivalenti a circa 3-3,7 miliardi di dollari.



I proventi saranno destinati principalmente a finalità societarie generali, tra cui le spese in conto capitale legate all'intelligenza artificiale. Una parte significativa di questi investimenti sarà utilizzata per l'acquisto di chip.



La società ha inoltre precisato di non avere attualmente in programma emissioni di nuove azioni o obbligazioni convertibili.



I giganti tecnologici ricorrono ai mercati per finanziare l'IA

L'operazione di Tencent si inserisce in una tendenza più ampia che vede le società tecnologiche cinesi e internazionali ricorrere sempre più spesso ai mercati dei capitali per sostenere gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale.



La costruzione di centri dati, l'acquisto di chip e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale richiedono risorse finanziarie considerevoli. Allo stesso tempo, gli investitori stanno prestando maggiore attenzione alla capacità di queste spese di generare rendimenti adeguati.



Tra le operazioni recenti, SoftBank Group ha raccolto 11,1 miliardi di dollari attraverso una delle maggiori emissioni di obbligazioni societarie ad alto rendimento mai realizzate. Alibaba Group Holding ha invece raccolto 10,2 miliardi di dollari con un'offerta azionaria successiva alla quotazione, stabilendo un record per questo tipo di operazione.



Anche Z.AI, società cinese specializzata nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, ha raccolto complessivamente 9,6 miliardi di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale, collocamenti azionari e obbligazioni convertibili.



(Foto: Donald Wu on Unsplash)

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