Brillante il listino americano sulle speranze di una soluzione diplomatica tra USA e Iran

(Teleborsa) - Listini in rialzo a Wall Street, dopo un'apertura debole, mentre il prezzo del petrolio è sceso - con il Brent a circa 108 dollari al barile - sulla scia delle speranze per una via diplomatica che ponga fine al conflitto che coinvolge l'Iran. Nonostante alcune notizie – rivelatesi poi imprecise – su un imminente accordo di pace, i colloqui per giungere a un'intesa proseguono, secondo quanto riferito da un diplomatico coinvolto nei negoziati. I produttori di chip hanno recuperato le perdite, che erano state alimentate dai timori legati agli investimenti nell'intelligenza artificiale. I titoli del Tesoro a lungo termine hanno sovraperformato.
Prosegue intento la stagione delle trimestrali, nell'attesa oggi a mercati chiusi dei conti di SpaceX
e domani di quelli di Meta Platforms
. Nel frattempo, avanza 3M
ha superato le stime sugli utili di Wall Street e ha alzato
le previsioni per l'intero anno per il secondo trimestre consecutivo, nell'ambito del piano di rilancio delle proprie attività. Giù invece General Motors
, con gli azionisti che hanno ignorato l'annuncio di un ulteriore piano di riacquisto
di azioni proprie per 20 miliardi di dollari, concentrandosi invece su previsioni di profitto più prudenti
Guardando agli indici, il Dow Jones
è in aumento dello 0,90%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 7.711 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,02%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,13%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+2,26%), utilities
(+1,24%) e finanziario
(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni
, che riporta una flessione di -0,87%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, 3M
(+6,42%), United Health
(+3,67%), Merck
(+3,04%) e Amgen
(+2,50%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Alphabet
, che continua la seduta con -0,98%.
Tentenna Apple
, con un modesto ribasso dello 0,76%.
Giornata fiacca per Coca Cola
, che segna un calo dello 0,59%.
Piccola perdita per Cisco Systems
, che scambia con un -0,52%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated
(+6,34%), Workday
(+3,78%), Thomson Reuters
(+3,60%) e NXP Semiconductors
(+3,42%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Lam Research
, che continua la seduta con -3,34%.
Scivola KLA-Tencor
, con un netto svantaggio del 3,14%.
In rosso Applied Materials
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.
Spicca la prestazione negativa di Meta Platforms
, che scende del 2,31%.