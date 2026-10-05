Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,12%)
(Teleborsa) - Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Technology.
Il comparto tecnologico a Milano ha aperto a 199.729,19 per portarsi a quota 201.664,81, con un guadagno di 2.240,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro ha terminato gli scambi a 1.595,38, dopo aver avviato la seduta a 1.565,77.
Nel listino principale, risultato positivo per Technoprobe, che lievita del 2,22%.
Piccolo passo in avanti per STMicroelectronics, che porta a casa un timido +1,01%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, rialzo marcato per WIIT, che archivia la sessione in utile del 2,77% sui valori precedenti.
Modesto guadagno per Reply, che avanza di poco a +0,74%.
Allunga timidamente il passo TXT E-solutions, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,58%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Eurotech, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 4,00%.
Apprezzabile rialzo per Olidata, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Cy4Gate, con una variazione percentuale dell'1,65%.
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