Milano 17:35
49.824 +0,40%
Nasdaq 19:17
29.646 -0,02%
Dow Jones 19:17
52.450 +0,14%
Londra 17:35
10.695 +0,07%
Francoforte 17:35
25.704 +0,44%

Disegno di delegazione europea: cosa chiede Anief

Torna alla pagina dei Video
"È in discussione in questi giorni il disegno di legge di delegazione europea, che finalmente cerca di allineare la normativa italiana alle direttive e ai regolamenti europei. Purtroppo, tra le materie del disegno di legge non c’è l’istruzione, per cui siamo già stati sanzionati, siamo oggetto di due procedure di infrazione e abbiamo già ricevuto una sentenza di condanna, in particolare per quanto riguarda il personale ATA". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"La richiesta dell’ANIEF è quindi di introdurre un ulteriore articolo che riguardi il personale dell’istruzione, per consentire innanzitutto il doppio canale di reclutamento, poi il reclutamento sul 100% dei posti del personale e non su una porzione inferiore. Inoltre, chiediamo la parità retributiva e giuridica tra personale precario e personale a tempo indeterminato, nonché, ovviamente, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga in posti in organico di diritto", conclude Rosano.



Condividi
"
Altri Video
```