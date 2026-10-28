Disegno di delegazione europea: cosa chiede Anief

"È in discussione in questi giorni il, che finalmente cerca diPurtroppo,, per cui siamo già stati sanzionati, siamo, in particolare per quanto riguarda il personale ATA". Lo ha dichiarato"Lache riguardi il, per consentire innanzitutto il doppio canale di reclutamento, poi il reclutamento sul 100% dei posti del personale e non su una porzione inferiore. Inoltre, chiediamo la parità retributiva e giuridica tra personale precario e personale a tempo indeterminato, nonché, ovviamente, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga in posti in organico di diritto", conclude Rosano.