Disegno di delegazione europea: cosa chiede Anief

"È in discussione in questi giorni il disegno di legge di delegazione europea
, che finalmente cerca di allineare la normativa italiana alle direttive e ai regolamenti europei.
Purtroppo, tra le materie del disegno di legge non c’è l’istruzione
, per cui siamo già stati sanzionati, siamo oggetto di due procedure di infrazione e abbiamo già ricevuto una sentenza di condanna
, in particolare per quanto riguarda il personale ATA". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"La richiesta dell’ANIEF è quindi di introdurre un ulteriore articolo
che riguardi il personale dell’istruzione
, per consentire innanzitutto il doppio canale di reclutamento, poi il reclutamento sul 100% dei posti del personale e non su una porzione inferiore. Inoltre, chiediamo la parità retributiva e giuridica tra personale precario e personale a tempo indeterminato, nonché, ovviamente, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga in posti in organico di diritto", conclude Rosano.
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