ARERA, attivato l’Osservatorio permanente della regolazione

(Teleborsa) - ARERA ha attivato l’Osservatorio permanente della regolazione, un tavolo consultivo stabile con i portatori di interesse che riguarda tutti i settori regolati dall’Autorità. Con la delibera 368/2026/A viene così attuato uno degli obiettivi previsti dal Quadro Strategico 2026-2029 posto in consultazione a luglio: rafforzare il dialogo strutturato con gli stakeholder e il loro coinvolgimento nelle attività e nei processi decisionali dell’Autorità.



Coordinato dal Presidente dell’Autorità o da un suo delegato, l’Osservatorio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste e delle imprese, insieme ad ANCI, ANEA, ANBI e ai Consorzi di filiera. Sui singoli temi potranno essere coinvolti anche fondazioni, enti di ricerca, Università e altri soggetti portatori di interessi. I lavori si svolgeranno in seduta plenaria o in focus group dedicati. La prima riunione è prevista entro il 30 novembre 2026.



L’Osservatorio si affianca alle audizioni periodiche e alle consultazioni pubbliche, che restano gli strumenti ordinari di partecipazione ai procedimenti dell’Autorità.

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