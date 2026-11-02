Ryanair, 2 miliardi in più per il carburante nel 2028: O'Leary punta su blocchi salariali e AI

(Teleborsa) - Ryanair , compagnia aerea low-cost irlandese, ha registrato un utile netto per il primo semestre dell'anno fiscale 2026 pari a 2,15 miliardi di euro, in calo del 15% rispetto ai 2,54 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato riflette il raddoppio del prezzo del carburante per aerei non coperto da contratti di hedging e una flessione del 4% delle tariffe (che includono il picco estivo), a fronte di una crescita del traffico del 6%, per un totale di 125,8 milioni di passeggeri.



"Per l'anno fiscale 2027, prevediamo una crescita del traffico del 3%, raggiungendo i 214 milioni di passeggeri, mentre il nostro vantaggio competitivo in termini di costi unitari continua ad ampliarsi - ha detto il CEO Michael O'Leary - Avendo coperto l'80% del fabbisogno di carburante a un prezzo di circa 67 dollari al barile fino a marzo 2027, i nostri utili per quest'anno sono ben protetti dall'attuale volatilità dei prezzi del petrolio. Tale copertura ci ha inoltre permesso di compensare un ulteriore aumento di 300 milioni di euro delle tasse ambientali UE, significativi incrementi retributivi per gli equipaggi - previsti dai nuovi contratti collettivi pluriennali - e maggiori costi di manutenzione. I costi unitari finali per l'anno fiscale 2027 (calcolati ora su un obiettivo di traffico rivisto a 214 milioni di passeggeri) dipenderanno dal prezzo del carburante non coperto da hedging nel secondo semestre. Sebbene la domanda per il terzo trimestre sia solida, con tariffe leggermente superiori a quelle dello stesso periodo dell'anno scorso, la finestra di prenotazione rimane piuttosto ravvicinata alla data di partenza, il che riduce la visibilità. L'andamento delle tariffe nel terzo trimestre dipenderà in larga misura dal volume delle prenotazioni a breve termine, in particolare durante le pause scolastiche di ottobre/novembre e il periodo natalizio. Come di consueto in questo periodo dell'anno, non abbiamo alcuna visibilità sul quarto trimestre. È pertanto ancora prematuro fornire previsioni attendibili sull'utile netto per l'intero anno fiscale 2027".



"L'utile netto finale per l'anno fiscale 2027 rimane fortemente influenzabile da eventi esterni avversi, tra cui un'escalation dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, l'andamento dei prezzi del 20% di carburante non coperto da hedging, shock macroeconomici e le ripercussioni dei disservizi nel controllo del traffico aereo (ATC) in Europa (scioperi e carenze gestionali)", ha sottolineato.



Parlando più nello specifico della gestione dei costi del carburante per l'anno fiscale 2028, ha affermato che "in assenza di una rapida risoluzione del conflitto in Medio Oriente, prevediamo che i prezzi del carburante per aerei rimarranno elevati ben oltre il 2027. Con la scadenza dei contratti di copertura a basso costo prima della stagione estiva 2027, tutte le compagnie aeree europee dovranno affrontare, il prossimo anno, una spesa per il carburante significativamente più elevata".



"Sebbene riteniamo che le tariffe aeree europee per i voli a corto raggio aumenteranno in modo significativo per riflettere i prezzi del carburante per aerei molto più elevati e le riduzioni di capacità dei concorrenti, è improbabile che ciò compensi completamente l'aumento stimato di circa 2 miliardi di euro (sulla base degli attuali prezzi a termine) della nostra spesa per il carburante per l'esercizio 2028 - ha detto O'Leary - Per far fronte a questa situazione, stiamo rivedendo tutti i costi delle compagnie aeree del Gruppo, con particolare attenzione alle negoziazioni relative alla rotazione degli aeroporti (in vista della consegna dei MAX-10 a basso consumo di carburante a partire dalla primavera del 2027), alla scadenza degli accordi sindacali (che potrebbero richiedere blocchi salariali temporanei), alla riduzione del rapporto equipaggio/pattuglie e al maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale per incrementare ulteriormente la produttività delle funzioni operative e di back-office/supporto".



(Foto: Michael O'Leary)

Condividi

```