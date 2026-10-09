Delta Air Lines, ricavi record nel terzo trimestre

Per il quarto trimestre attesa una crescita dei ricavi del 20%, mentre la compagnia punta a ridurre il debito di oltre 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Delta Air Lines ha comunicato i risultati finanziari del trimestre concluso a settembre 2026, registrando ricavi operativi record grazie alla solidità della domanda e alla crescita delle tariffe. L’utile ante imposte è stato di 1,5 miliardi di dollari, in linea con il risultato dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre il flusso di cassa libero ha raggiunto 1,9 miliardi nei primi nove mesi dell’anno.



L’amministratore delegato Ed Bastian ha sottolineato la capacità della compagnia di affrontare un contesto caratterizzato da costi del carburante particolarmente elevati, sostenuta dalla domanda di viaggi e dall’impegno del personale.



I risultati del terzo trimestre

Nel terzo trimestre, i ricavi operativi secondo i principi contabili GAAP sono stati pari a 20,2 miliardi di dollari. L’utile operativo ha raggiunto 1,5 miliardi, con un margine del 7,2%, mentre l’utile ante imposte si è attestato a 1,1 miliardi, con un margine del 5,3%. L’utile per azione è stato di 1,15 dollari e il flusso di cassa operativo di 1,7 miliardi.



Su base rettificata, i ricavi operativi sono stati pari a 17,6 miliardi di dollari. L’utile operativo ha raggiunto 1,7 miliardi, con un margine del 9,4%, mentre l’utile ante imposte è stato di 1,5 miliardi, con un margine dell’8,5%. L’utile per azione rettificato si è attestato a 1,72 dollari, con un flusso di cassa operativo di 1,7 miliardi.



Le previsioni per il 2026

Per l’intero anno, Delta prevede un utile per azione compreso tra 5,10 e 5,60 dollari e un flusso di cassa libero di circa 2,5 miliardi di dollari. La compagnia stima un utile ante imposte di circa 4,5 miliardi, assorbendo un incremento dei costi del carburante pari a 6 miliardi di dollari.



Per il trimestre di dicembre, la società prevede una crescita dei ricavi di circa il 20%. Delta punta inoltre a mantenere rendimenti sul capitale investito a doppia cifra e a rafforzare il proprio bilancio, con l’obiettivo di rimborsare oltre 2 miliardi di dollari di debito nel corso del 2026.

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