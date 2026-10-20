Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario attuale di ArcelorMittal mostra un allentamento della trendline al test del supporto 54,58 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 56,6. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 53,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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