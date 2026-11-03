Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Risultato positivo per il derivato italiano, che lievita dell'1,16%.
La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 49.895. Supporto visto a quota 49.190. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50.600.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)