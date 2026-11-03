Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 2 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.473,9 con tetto rappresentato dall'area 7.676,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.406,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)