Vela Equity Partners acquista Ecologica Piemontese: Guido Emanuele Fucci nuovo CEO

(Teleborsa) - Vela Equity Partners, veicolo di investimento basato sul modello dei Search Fund e fondato da Guido Emanuele Fucci (ex Principal di Ambienta SGR), ha completato l'acquisizione del 100% di Ecologica Piemontes. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.



La società ha sede a Rivalta di Torino e opera nel Nord Italia nel settore dei servizi di manutenzione per il ciclo idrico integrato come partner di riferimento per gli enti pubblici, multiutility e clienti industriali. Fondata circa 25 anni fa dalla famiglia Bono, Ecologica Piemontese oggi conta oltre 100 dipendenti, una flotta di oltre 50 mezzi specializzati e sedi operative a Rivalta di Torino, Agrate Brianza, Tortona, Grosseto e Teramo.



Vela Equity Partners è stata lanciata nel settembre 2025, sostenuta da un pool di 20 investitori privati e istituzionali, con lo scopo di acquisire una PMI per farne un campione nazionale attraverso una strategia di crescita organica e acquisizioni ulteriori. Vela è giunta al closing dell'operazione in 12 mesi dalla sua costituzione, avendo avviato una stretta collaborazione con DeepTree che ha permesso di accorciare i tempi di origination analizzando in modo sistematico decine di mercati e migliaia di aziende.



Con l'operazione Guido Emanuele Fucci assume la guida operativa della società come CEO di Ecologica Piemontese. La famiglia Bono reinveste direttamente come socio di Vela Equity Partners e i figli, Francesco ed Edoardo Bono, restano in azienda con ruoli operativi per assicurare continuità nella gestione, nei rapporti con i clienti e con il personale. L'acquisizione è stata finanziata con un aumento di capitale apportato dagli investitori di Vela Equity Partners, con il reinvestimento della famiglia Bono e con un finanziamento senior strutturato da Banco BPM .



"Ecologica Piemontese è esattamente l'azienda che cercavamo: performa un servizio essenziale per il territorio e possiede competenze tecniche difficili da replicare - ha detto Guido Emanuele Fucci, Managing Partner di Vela Equity Partners - Il nostro obiettivo è farne un operatore nazionale di riferimento nei servizi ambientali per il ciclo idrico, investendo nelle persone, nei mezzi e nella sicurezza. Ringrazio la famiglia Bono per la fiducia e la volontà di continuare ad affiancarmi in questo percorso".

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