Borsa, azioni TISG sospesi dalle negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana
comunica che i seguenti strumenti finanziari: The Italian Sea Group
- Azioni TISG (Isin IT0005439085) sono sospesi dalle negoziazioni. Lo si apprende dalla sezione "comunicati urgenti" di Borsa Italiana.
La società ha fatto sapere, ieri, che il CdA, all'esito delle valutazioni comparate svolte sulle cinque offerte vincolanti pervenute
, ha individuato lo strumento del concordato preventivo con continuità indiretta come quello più adeguato ad adempiere agli obblighi di legge gravanti su TISG per effetto della sua situazione. Inoltre, ha individuato l’offerta presentata da SRI Group Global Limited, avente ad oggetto l’intero complesso aziendale, quale offerta di riferimento da porre a base del piano di regolazione della crisi presentato al Tribunale di Firenze.
Il board ha poi determinato di avviare in tempi serrati una fase di rilancio per l’acquisizione definitiva della migliore offerta per i creditori e per gli stakeholders di TISG, impegnandosi a modificare di conseguenza il piano e la proposta qualora dovesse pervenire un’offerta migliorativa.
Infine, ha riservato – all’esito di detta fase di rilancio, dei confronti con gli offerenti e delle valutazioni sull’idoneità degli offerenti a sostenere gli obblighi assunti – la definitiva selezione dell’acquirente del complesso aziendale in continuità, previo suo affitto al medesimo soggetto.
Il CdA ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2026, stabilendo che la riunione per l’approvazione della semestrale 2026, originariamente prevista per oggi, 3 novembre, sia stata posticipata al 10 dicembre prossimo.