Sanlorenzo, BofA promuove l'offerta ridotta su TISG: minore complessità di esecuzione

(Teleborsa) - L'offerta di Sanlorenzo
si restringe a una sola parte delle attività di The Italian Sea Group
(TISG), il cantiere della Spezia, e secondo gli analisti di Bank of America
è una buona notizia, perché in caso di successo l'operazione comporterebbe una minore complessità di esecuzione.
Il 27 luglio
Sanlorenzo aveva confermato l'interesse a partecipare come socio di minoranza in Polo Nautico Carrara (PNC). Si tratta del consorzio costituito per rilevare l'intero complesso aziendale di TISG, esclusi debiti e crediti. Secondo lo schema iniziale, PNC sarebbe stato sostenuto per circa il 90% da due o tre cantieri internazionali, con una quota minore riconducibile ad alcuni fornitori. Il 19 ottobre
il quadro è cambiato. PNC ha presentato
un'offerta vincolante, nella forma di asset deal, per il solo ramo d'azienda del cantiere della Spezia, non per l'intero perimetro operativo del gruppo. Anche l'assetto proprietario del veicolo è stato semplificato: PNC è ora detenuto al 50% direttamente da Sanlorenzo e al 50% da Polo Nautico Viareggio, a sua volta controllata da Sanlorenzo. Secondo la società l'offerta tutela la filiera e l'occupazione del sito, ma le condizioni di dettaglio non sono ancora state rese note. TISG ha ricevuto altre quattro offerte vincolanti, due delle quali riguardano l'intera attività.
Ieri, 20 ottobre, il titolo Sanlorenzo è arrivato a perdere il 5% e ha chiuso la seduta in calo di circa il 3%. Secondo BofA, gli investitori si sono concentrati sull'incertezza residua circa l'esito dell'operazione. Gli analisti fanno notare che la nuova proposta dà a Sanlorenzo il pieno controllo del veicolo di acquisizione, anziché la partecipazione di minoranza prevista a luglio, ma su un perimetro di attività sensibilmente più ristretto. "A nostro avviso è una buona notizia
", scrivono: in caso di successo, la nuova struttura limiterebbe le complessità operative ed esecutive legate al rilevamento dell'intera attività.