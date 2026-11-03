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/ Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,62%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,62%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.997,91 punti
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03 novembre 2026 - 09.03
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Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,62%, a quota 7.997,91 in apertura.
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