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Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,62%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.997,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,62%
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,62%, a quota 7.997,91 in apertura.
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