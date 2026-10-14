Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,34%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.800,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,34%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,34%, dopo aver aperto a 3.800,86 punti.
Condividi
```