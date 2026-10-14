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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,34%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.800,86 punti
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14 ottobre 2026 - 03.38
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Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,34%, dopo aver aperto a 3.800,86 punti.
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