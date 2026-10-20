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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,06%)
Il DAX termina gli scambi a 25.304,42 punti
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20 ottobre 2026 - 17.43
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