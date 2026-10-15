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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 49.397,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,72%, archiviando la giornata a 49.397,55 punti.
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