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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 49.397,55 punti
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Finanza
15 ottobre 2026 - 17.39
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Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,72%, archiviando la giornata a 49.397,55 punti.
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