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Borsa: Madrid apre in ribasso dello 0,92%

L'Ibex 35 avvia la giornata a 18.784 punti

In breve, Finanza
Borsa: Madrid apre in ribasso dello 0,92%
L'Indice azionario della Borsa di Madrid in sensibile calo dello 0,92%, a quota 18.784 in apertura.
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