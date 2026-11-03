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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dello 0,79%
L'Ibex 35 termina gli scambi a 18.807,2 punti
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03 novembre 2026 - 17.53
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Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 18.807,2 punti.
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