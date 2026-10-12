Guida autonoma non convince l'Europa: interesse ancora tiepido

Francia la più scettica

(Teleborsa) - Se, da un lato, gli europei non chiudono la porta alla guida assistita e autonoma, dall'altro non la considerano una priorità. Italiani in linea con la media Ue (35%, media Ue: 31%), mentre un francese su tre (32%) boccia questo tipo di investimenti: è la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio Euroscope di Polling Europe – istituto di ricerche di mercato e sondaggi con sede a Bruxelles, frutto della joint venture tra SWG e OpinionWay - dato in anteprima esclusiva per la piattaforma Connact in occasione dell'evento Connact Autumn Workshop dedicato alla competitività dell'Unione europea che si terrà il 13 ottobre al Parlamento europeo.



Nel dettaglio: per il 35% degli europei quindi è giusto investire sulla guida autonoma (per l’11% è molto importante, per il 24% abbastanza), mentre il 31% lo ritiene giusto ma non fondamentale. Più di uno su cinque (22%) pensa invece che sia sbagliato puntare su queste tecnologie e il 12% non sa rispondere. Guardando, invece, i risultati dei singoli Paesi emerge che tedeschi e polacchi sono, in generale, quelli più favorevoli a questi investimenti



Sul piano politico, la diffidenza è più alta agli estremi dello schieramento, tra gli elettori dei Patrioti per l’Europa (PfE, 29%), della Sinistra (The Left) e di Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), entrambi al 25%. I più convinti si trovano invece al centrodestra, tra Conservatori e riformisti europei (ECR) e Partito Popolare Europeo (PPE), dove il 42% ritiene questi investimenti importanti, mentre tra Renew Europe i contrari scendono al 16%.



L’evento coinvolgerà autorevoli rappresentanti delle istituzioni e le più rappresentative aziende e organizzazioni di categoria italiane, per confrontarsi sulle problematiche da risolvere e le soluzioni da adottare. Connact Autumn Workshop è un evento organizzato in collaborazione con l’ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia. Promosso da: A2A, AISCAT, AIPB, Assoclima, Assonime, Autostrade per l’Italia, CONAI, Confartigianato Imprese, Confetra, Edison, Enel, Eni, Federcasse, Ferrovie dello Stato Italiane, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo SpA, Menarini, Pirelli Group, RPUE, SNAM, Terna, Unipol e Versalis. Con il patrocinio di: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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