CVR acquista due raffinerie di Marathon Petroleum per oltre 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - CVR Energy , società di raffinazione controllata dall'investitore miliardario Carl Icahn, ha concordato l'acquisizione di due impianti di lavorazione del petrolio e di una piattaforma commerciale da Marathon Petroleum per circa 4,2 miliardi di dollari. Il perfezionamento dell'accordo è previsto entro la fine dell'anno.



In un comunicato diffuso martedì, CVR ha reso noto che acquisirà la raffineria di St. Paul Park, in Minnesota, e l'impianto di Mandan, nel North Dakota, entrambi di proprietà di Marathon. L'acquisizione porterà la capacità di lavorazione di greggio di CVR dagli attuali 207.000 barili al giorno a circa 384.000 barili al giorno. La relativa attività commerciale rifornisce ben 590 punti vendita a marchio nelle regioni dell'Upper Midwest e delle Northern Great Plains.



CVR prevede di finanziare l'operazione attraverso 2,5 miliardi di dollari in debito garantito, un impegno di capitale di 500 milioni di dollari da parte dell'azionista di controllo, un investimento di 800 milioni di dollari da parte di Trafigura US Holdings e liquidità già disponibile.



"Stiamo acquisendo da Marathon due raffinerie ben tenute e altamente produttive, che nei primi nove mesi del 2026 hanno generato oltre 1,1 miliardi di dollari di EBITDA", ha dichiarato l'amministratore delegato di CVR, Dane Neumann. "Alla luce delle attuali condizioni di mercato favorevoli, prevediamo che le attività acquisite continueranno a generare flussi di cassa sostanziosi almeno per i prossimi 12 mesi".



L'accordo avviene in un contesto in cui i conflitti nel Golfo Persico e in Russia hanno ridotto significativamente la capacità mondiale di produzione di carburante, garantendo profitti elevatissimi alle raffinerie situate altrove.





Condividi

```