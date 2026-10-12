Albertsons chiede oltre 9 miliardi di dollari per l'accordo fallito con Kroger

(Teleborsa) - Albertsons chiede a Kroger un risarcimento superiore a 9 miliardi di dollari a seguito del fallimento di quella che sarebbe stata la più grande fusione nella storia delle catene di supermercati statunitensi.



I legali di Albertsons hanno avanzato tale richiesta lunedì presso la Chancery Court del Delaware, dove è previsto per la fine del mese un processo di due settimane nell'ambito della disputa legale volta a stabilire le responsabilità per il mancato perfezionamento dell'accordo da 24,6 miliardi di dollari. Il piano di fusione tra le due maggiori catene di supermercati statunitensi era stato bloccato da un tribunale federale nel dicembre 2024.



Albertsons chiede al giudice di riconoscere che Kroger ha violato "intenzionalmente" l'accordo di fusione, non operando il "massimo impegno" per ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione, in particolare rifiutandosi di modificare il piano di dismissione di alcune attività. Secondo Albertsons, Kroger dovrebbe pagare oltre 9,3 miliardi di dollari, cifra che include il premio che gli azionisti avrebbero ricevuto se l'accordo fosse andato in porto, una penale di recesso da 600 milioni di dollari, oltre a 75 milioni di dollari tra interessi e costi aggiuntivi.









(Foto: Hanson Lu on Unsplash)

Condividi

```