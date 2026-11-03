Marathon Petroleum, utili del terzo trimestre battono nettamente le stime degli analisti

(Teleborsa) - Marathon Petroleum Corporation - primaria società energetica integrata, attiva nei settori downstream e midstream, con sede a Findlay, in Ohio - ha chiuso il terzo trimestre 2026 con risultati che hanno battuto ampiamente le stime degli analisti.



I risultati del terzo trimestre



L'azienda di Findlay ha chiuso il trimestre 2026 con un utile netto attribuibile agli azionisti pari a 7,4 miliardi di dollari, ovvero 26,59 dollari per azione diluita, a fronte degli 1,4 miliardi, 4,51 dollari per azione diluita, nel terzo trimestre 2025.



L'utile netto rettificato si è attestato a 7,5 miliardi di dollari, ovvero 26,93 dollari per azione (EPS) diluita, dai 915 milioni di dollari, ovvero 3,01 dollari per azione diluita, del pari periodo dell'esercizio precedente.



A livello operativo, l'EBITDA rettificato è stato pari a 11,7 miliardi di dollari, rispetto ai 3,2 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2025. In particolare, il business Refining & Marketing (R&M) ha registrato un EBITDA rettificato di 9,9 miliardi, rispetto agli 1,8 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2025, trainati principalmente da margini di raffinazione (crack spread) di mercato più elevati in tutte le regioni.



Al 30 settembre 2026, MPC disponeva di 13,6 miliardi di dollari in liquidità, equivalenti di liquidità e investimenti a breve termine. Nel terzo trimestre, la società ha restituito agli azionisti 3,3 miliardi di capitale. Inoltre, il Cda ha approvato un'ulteriore autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per un importo di 5 miliardi.



Gli utili battono le stime degli analisti



L'EPS rettificato del trimestre hanno battuto le stime degli analisti che si sono fermate a a11,3 dollari per azione.



Il commento del Presidente e Amministratore Delegato Maryann Mannen



"Le capacità legate alle nostre catene del valore continuano a rappresentare un vantaggio distintivo, consentendoci di cogliere opportunità per migliorare i margini in condizioni di mercato dinamiche. Una solida pianificazione, unita a un'efficace esecuzione commerciale e operativa, ha generato flussi di cassa significativi, sostenendo investimenti ad alto rendimento e garantendo al contempo ritorni sostanziali per gli azionisti. La crescita duratura di MPLX e il crescente flusso di cassa verso MPC offrono una proposta di valore distintiva."



Aggiornamento strategico



MPC ha annunciato la cessione delle raffinerie di St. Paul Park e Mandan, comprensive delle relative attività midstream, per un valore di 4,2 miliardi di dollari. MPC incasserà 3,45 miliardi di dollari dal ricavato e intende reinvestire tale capitale dando priorità a opportunità che soddisfino le soglie di rendimento aziendali e favoriscano gli obiettivi strategici, concentrandosi principalmente sulla costa del Golfo (Gulf Coast). MPLX riceverà 750 milioni di dollari, cifra che corrisponde a un multiplo di 9 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2027 per le attività logistiche associate. MPLX prevede di reimpiegare questo capitale a sostegno dei propri piani di crescita, incentrati sui bacini del Permiano e del Marcellus. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la fine del 2026.



Per il 2026, la spesa in conto capitale (capex) di MPC (esclusa MPLX) è stimata in 1,5 miliardi di dollari. Circa il 65% di tale spesa è destinato a investimenti volti a creare valore, mentre il 35% è dedicato al mantenimento delle attività operative. Le previsioni di MPC includono investimenti ad alto rendimento presso le raffinerie di Galveston Bay, Robinson, El Paso e Garyville. Oltre a questi progetti pluriennali, l'azienda sta portando avanti iniziative a più breve termine che offrono rendimenti elevati attraverso il miglioramento dei margini e la riduzione dei costi.



MPLX sta investendo 2,9 miliardi di dollari in crescita organica per rispondere alla domanda globale di energia statunitense; oltre il 90% di tale cifra è destinato a infrastrutture per il gas naturale e i liquidi del gas naturale (NGL). Con progetti concentrati nei bacini del Permiano e del Marcellus – due tra le aree più prolifiche e competitive del Nord America – gli investimenti in queste catene del valore riflettono la fiducia di MPLX nei fondamentali a lungo termine del mercato energetico. Tali iniziative rappresentano alcune delle opportunità più interessanti nel settore midstream e si prevede che genereranno rendimenti nell'ordine del 15% circa (mid-teens).

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