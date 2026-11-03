Francoforte: giornata depressa per AIXTRON
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che presenta una flessione del 2,74%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AIXTRON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,91 Euro. Supporto stimato a 32,31. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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